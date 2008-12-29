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Почти две сотни пернатых погибли на глазах у местных жителей в Бресте

29 декабря 2008 19:16
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Редкие для наших мест свиристели не смогли перелететь шумоизоляционный щит. Похоже люди, создавая комфорт для себе, напрочь забыли о зимующих здесь птицах.

Несколько недель подряд пернатые прилетали сюда по утрам полакомиться рябиной. Этот завтрак оказался для них роковым. Птицы погибли прямо на глазах у местных жителей. Всеволод Новицкий первым бросился спасать пернатых. Он же вызвал МЧС.

Пернатые словно горошины отскакивали от щита и падали на землю. Прибывшие на место ЧП спасатели лишь констатировали гибель стаи редких для наших мест свиристелей. В этом году северные гости  зимуют здесь впервые.

Жизни выживших пернатых сейчас в руках ветеринаров. А энтузиасты из природоохранных организаций готовят письмо в  администрацию города с требованием лучше обозначить злополучный щит.

Тогда подобной трагедии можно будет избежать. И в следующем году зимовка свирестелей станет не только сытой, но и безопасной.

# происшествия

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