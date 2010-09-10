Почти четырьмя миллионами рублей обернулась поездка в троллейбусе жителю Гродно

У всех имелись либо проездные билеты, либо прокомпостированные талоны. За исключением одного – Валентина Акопова. Этот проживший на земле почти полвека мужчина находился подшофе. Деньги на спиртное он изыскал, а вот на талончик – увы. Поэтому, услышав требование показать проездные документы, для вида махнул какой-то корочкой.

Сергей Шершеневич, главный инспектор штаба УВД Гродненского облисполкома, подполковник милиции:

Разобрать, что это за документ, женщина не смогла и потому обратилась с повторным требованием. Акопову такой «наезд» не понравился, и он стал возмущаться происходящим беспределом.

Определив, что перед ней очередной «заяц», да к тому же нетрезвый, контролер вывела его из троллейбуса для разбирательства. Словесная перепалка закончилась тем, что агрессивно настроенный Акопов саданул кулаком в висок женщине, предъявлявшей к нему обоснованные требования. Продолжить экзекуцию он не смог, так как за несчастную вступились коллеги и стоявшие на остановке люди.

Против Валентина Акопова, до того не судимого, возбудили уголовное дело. При наличии массы свидетельских показаний и других доказательств обвиняемый виновным себя не признал ни во время следствия, ни на суде.

За насилие в отношении должностного лица, выполнявшего служебные обязанности, в целях воспрепятствования его законной деятельности Акопова приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 2 млн. 800 тыс. рублей. Кроме того, в пользу контролера с него взыскан 1 млн. рублей для возмещения морального вреда. Плюс к этому придется уплатить госпошлину и процессуальные издержки в сумме более 100 тыс. рублей. Итого — почти 4 млн. рублей, сообщает «Р».