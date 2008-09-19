Почти час бывший студент удерживал своих же одногруппников угрожая им оружием

Произошел инцидент в Гомеле. Сообщить о случившемся удалось самим заложникам. Парень попался на известную каждому студенту уловку: разрешил выйти бывшему одногруппнику, у которого якобы заболел живот. Правда, вернулся тот уже с сотрудниками милиции. Кроме пистолета у хулигана оказался ещё и складной нож.



Как установили оперативники, у задержанного был с однокурсниками конфликт. Свою обиду парень пронёс через года, и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы либо принудительное лечение. Последнее слово скажет суд.