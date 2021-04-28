Почти 1500 доз. В Витебске изъята крупная партия мефедрона

Новости Беларуси. Из мелкого закладчика до оптовика – такой преступный путь буквально за пару месяцев прошел 28-летний житель Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники наркоконтроля задержали дельца, когда тот перевозил в автомобиле полкилограмма опасного психотропа – мефедрона. В итоге до потенциальных потребителей не дошло примерно 1,5 тысячи доз опасного зелья.

Максим Гуминский, вриод начальника отдела УНиПТЛ УВД Витебской области:

В ходе осмотра его съемного гаража обнаружены весы и упаковки для расфасовки наркотиков для их дальнейшей реализации. Стоит отметить, что задержанная партия мефедрона крупнейшая из изъятых в этом году на территории областного центра. В отношении витебчанина следователем возбуждено уголовное дело.