Почтальон украла выигрышный лотерейный билет у Кухты

Гродненцу Андрею Кухте выпал счастливый лотерейный билет. На почте он похвастался выигрышем около 100 тысяч рублей. А позже узнал, что билет забрала почтальон и не отдает. Теперь водитель троллейбуса сокрушается: зачем похвастался на почте и почему не отослал лотерейку заказным письмом.

В ходе расследования по отпечаткам гродненца, оставленным на билете, факт кражи установили. Суд доказательства посчитал достоверными. Однако привлекать к административной ответственности почтальона не стал из-за незначительной себестоимости билета — 2 500 рублей, и учитывая то, что женщина ранее не привлекалась.

Гродненцу казалось, что теперь он сможет получить выигрыш. Но в гродненском филиале РУП «Белорусские лотереи» он снова получил отказ. Начальник отдела РУП «Белорусские лотереи» по Гродненской области Наталья Богуцкая пояснила, что в розыгрыше участвовал не билет, а конверт. Получилось, что суд установил принадлежность лотерейки, а владелец конверта остался прежним, сообщает www.ctv.by со ссылкой на гродненскую региональную газету.