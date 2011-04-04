По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

Жертвами декора сегодня едва не стали прохожие на улице Киселева.

На одном из домов обвалилась часть лепнины козырька. Остатки былой роскоши посыпались на тротуар, к счастью, никого не задев. Пострадал лишь карниз двумя этажами ниже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На место ЧП оперативно прибыли работники ЖРЭО Центрального района. Чтобы оставшиеся фрагменты фасада не упали кому-нибудь на голову, специалисты решили куски бетона сбить сами.

Владимир Смирнов, работник ЖРЭО Центрального района:

Зимой было то потепление, то дождь. Затекает вода в эти места, и потом мороз. Конечно, мороз раздвигает всю эту бетонную конструкцию. Сейчас она подсохла немножко и, видимо, структура цемента уже вышла из-под контроля.