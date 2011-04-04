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По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

04 апреля 2011 17:49
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Жертвами декора сегодня едва не стали прохожие на улице Киселева.

На одном из домов обвалилась часть лепнины козырька. Остатки былой роскоши посыпались на тротуар, к счастью, никого не задев. Пострадал лишь карниз двумя этажами ниже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На место ЧП оперативно прибыли работники ЖРЭО Центрального района. Чтобы оставшиеся фрагменты фасада не упали кому-нибудь на голову, специалисты решили куски бетона сбить сами.

Владимир Смирнов, работник ЖРЭО Центрального района:
Зимой было то потепление, то дождь. Затекает вода в эти места, и потом мороз. Конечно, мороз раздвигает всю эту бетонную конструкцию. Сейчас она подсохла немножко и, видимо, структура цемента уже вышла из-под контроля.

По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

По улице Киселева в Минске на тротуар обрушилась часть лепнины козырька

# происшествия # Фотофакт

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