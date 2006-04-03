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По сводкам столичной милиции:

03 апреля 2006 11:16
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Преступления в Минске чаще всего совершаются с 16.00 до 01.00. Больше всего правонарушений приходится на середину недели и выходные. Такую информацию сегодня озвучил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Александр Найденко. По сводкам столичной милиции, за прошедшую неделю в Минске совершено 771 преступление. В том числе - 57 квартирных краж и 6 угонов автотранспорта. Стражи правопорядка на этой неделе намерены усилить контроль в таких столичных микрорайонах как Малиновка, Запад, Юго-Запад и Северный поселок. Возросшее за минувшую неделю количество ДТП дает все основания назвать дорожную обстановку в Минске крайне сложной.

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