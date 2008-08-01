По предварительным оценкам, размер ущерба на Украине от наводнения составил 800 миллионов долларов

На западе страны затоплены сотни населенных пунктов и тысячи гектаров сельхозугодий, погибли 30 человек. Накануне стало известно о первых жертвах стихии в Молдове. В Кишеневе во время сильнейшего ливня потоком воды трех пешеходов буквально смыло под колеса припаркованных автомобилей. Два человека утонули, одного удалось спасти. По последним данным, в Молдове затоплены более 800 жилых домов. Украина и Молдова обратились к мировому сообществу с просьбой оказать гуманитарную помощь. Она уже поступает в страны.