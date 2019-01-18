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По подозрению в хищении продуктов из гомельских школ задержаны 11 человек

18 января 2019 09:48
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Новости Беларуси. В Гомеле одиннадцать человек задержаны по подозрению в хищении продуктов из школьных столовых.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, для более эффективного расследования данного правонарушения создана следственная группа.  

По подозрению в хищении продуктов из гомельских школ задержаны 11 человек-1

Фото: УСК по Гомельской области  

По имеющимся сведениям, завскладом комбината школьного питания вместе с несколькими работниками и ИП по предварительному сговору похитила продукты, которые предназначались школьникам.  

Фигуранты, в числе которых завскладом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования Гомеля, подозреваются в присвоении большого количества продуктов.  

По подозрению в хищении продуктов из гомельских школ задержаны 11 человек-4

Фото: УСК по Гомельской области  

На автомобиль безработной дочери завскладом наложен арест. Сейчас документируются все преступные эпизоды группы, выясняется количество похищенного.  

В начале лета 2018 года в лагере Молодечненского района была задержана завскладом с похищенными продуктами. 

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# Кража # происшествия

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