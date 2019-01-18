По подозрению в хищении продуктов из гомельских школ задержаны 11 человек

Новости Беларуси. В Гомеле одиннадцать человек задержаны по подозрению в хищении продуктов из школьных столовых.
Как сообщает УСК по Гомельской области, для более эффективного расследования данного правонарушения создана следственная группа.
Новости Беларуси. В Гомеле одиннадцать человек задержаны по подозрению в хищении продуктов из школьных столовых.
Как сообщает УСК по Гомельской области, для более эффективного расследования данного правонарушения создана следственная группа.
Фото: УСК по Гомельской области
По имеющимся сведениям, завскладом комбината школьного питания вместе с несколькими работниками и ИП по предварительному сговору похитила продукты, которые предназначались школьникам.
Фигуранты, в числе которых завскладом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования Гомеля, подозреваются в присвоении большого количества продуктов.
Фото: УСК по Гомельской области
На автомобиль безработной дочери завскладом наложен арест. Сейчас документируются все преступные эпизоды группы, выясняется количество похищенного.
В начале лета 2018 года в лагере Молодечненского района была задержана завскладом с похищенными продуктами.
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