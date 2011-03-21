По Ливии новые удары с воздуха нанесли международные коалиционные силы

По словам военных, здесь располагался командный пункт ливийских вооруженных сил. Под огнем оказались также города Сирт и Завия. Жертвами авиаударов стали уже более 60 человек, еще свыше 150 ранены. Большинство из них — мирные жители.
Военная операция осуществляется силами США, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Коалиционные войска нанесли ракетные удары по Ливии накануне годовщины иракской войны 19 марта и после принятия Советом безопасности ООН соответствующей резолюции. Из 15 членов Совбеза «за» проголосовали 10, пятеро воздержались, в том числе Россия, Китай и Германия.
Призывы остановить операцию в Ливии звучат в разных концах света. Массовые антивоенные акции прошли в США, Греции и Бельгии.
Наше посольство в Ливии следит за ситуацией с белорусами. Вот что сообщили в диппредставительстве.
Андрей Мороз, третий представитель Республики Беларусь в Ливии:
В настоящее время в Триполи остается незначительное количество белорусских граждан. У нас имеются координаты всех, кто обратился в посольство, мы поддерживаем с ними связь. Некоторые белорусские граждане остаются в городе Гадамис. Также с ними регулярно поддерживаем связь.
Посольство по-прежнему работает круглосуточно для оказания помощи белорусским гражданам. Получение информации в данное время крайне ограничено в связи с отсутствием интернета в стране.
Информации о пострадавших белорусских гражданах не поступало.
В связи с ситуацией в Ливии, МИД Беларуси накануне выступило с заявлением. Как отметили в нашем внешнеполитическом ведомстве, ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН. Беларусь призывает немедленно прекратить боевые действия. «Урегулирование конфликта — это внутреннее дело страны», — говорится в заявлении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Ливия подверглась массированным воздушным ударам: погибли около 50 человек, 150 раненыПовторит ли Ливия судьбу Югославии, Афганистана и Ирака?