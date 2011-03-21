По Ливии новые удары с воздуха нанесли международные коалиционные силы

Ночью ракетному обстрелу подверглась столица страны Триполи. Полностью разрушено одно из административных зданий резиденции главы государства.

По словам военных, здесь располагался командный пункт ливийских вооруженных сил. Под огнем оказались также города Сирт и Завия. Жертвами авиаударов стали уже более 60 человек, еще свыше 150 ранены. Большинство из них — мирные жители.

Военная операция осуществляется силами США, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Коалиционные войска нанесли ракетные удары по Ливии накануне годовщины иракской войны 19 марта и после принятия Советом безопасности ООН соответствующей резолюции. Из 15 членов Совбеза «за» проголосовали 10, пятеро воздержались, в том числе Россия, Китай и Германия.

Призывы остановить операцию в Ливии звучат в разных концах света. Массовые антивоенные акции прошли в США, Греции и Бельгии.

Наше посольство в Ливии следит за ситуацией с белорусами. Вот что сообщили в диппредставительстве.

Андрей Мороз, третий представитель Республики Беларусь в Ливии:

В настоящее время в Триполи остается незначительное количество белорусских граждан. У нас имеются координаты всех, кто обратился в посольство, мы поддерживаем с ними связь. Некоторые белорусские граждане остаются в городе Гадамис. Также с ними регулярно поддерживаем связь.

Посольство по-прежнему работает круглосуточно для оказания помощи белорусским гражданам. Получение информации в данное время крайне ограничено в связи с отсутствием интернета в стране.

Информации о пострадавших белорусских гражданах не поступало.

В связи с ситуацией в Ливии, МИД Беларуси накануне выступило с заявлением. Как отметили в нашем внешнеполитическом ведомстве, ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН. Беларусь призывает немедленно прекратить боевые действия. «Урегулирование конфликта — это внутреннее дело страны», — говорится в заявлении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ливия подверглась массированным воздушным ударам: погибли около 50 человек, 150 ранены