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По "горячим" следам

30 января 2007 14:56
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Телефонный хулиган, сообщивший накануне о минировании железнодорожного вокзала в Минске, задержан. Им оказался 22-летний, ранее судимый молодой человек.Мотивы его поступка сейчас выясняются. Задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным происшествиям. Напомним, накануне в 12.26 во Фрунзенское РУВД столицы поступил звонок о минировании здания железнодорожного вокзала "Центральный". В результате, около 3 тысяч человек пришлось эвакуировать. Как предполагали милиционеры, тревога оказалась ложной. Подозреваемого сотрудники милиции изобличили по "горячим" следам. Удалось установить, что звонок был сделан с территории одного из дачных товариществ Минского района.
# происшествия

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