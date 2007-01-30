Телефонный хулиган, сообщивший накануне о минировании железнодорожного вокзала в Минске, задержан. Им оказался 22-летний, ранее судимый молодой человек.Мотивы его поступка сейчас выясняются. Задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным происшествиям. Напомним, накануне в 12.26 во Фрунзенское РУВД столицы поступил звонок о минировании здания железнодорожного вокзала "Центральный". В результате, около 3 тысяч человек пришлось эвакуировать. Как предполагали милиционеры, тревога оказалась ложной. Подозреваемого сотрудники милиции изобличили по "горячим" следам. Удалось установить, что звонок был сделан с территории одного из дачных товариществ Минского района.