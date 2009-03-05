По факту взрыва в жилом доме Приморского края возбуждено уголовное дело

Основная версия случившегося — неосторожное обращение с газовым баллоном. На месте трагедии продолжают работать спасатели МЧС, врачи и пожарные. Около часа назад под завалами нашли тело последнего погибшего. Таким образом, число жертв возросло до семи человек. Шестеро пострадавших – в больнице, один из них – в тяжёлом состоянии. Завтра в Уссурийском округе – день траура по погибшим. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. В результате взрыва газа полностью разрушены три квартиры. Жильцы остальных подъездов – всего 45 человек – эвакуированы. Местные власти сейчас решают вопрос о расселении людей.