По факту взрыва бытового газа в минской пятиэтажке, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело

ЧП произошло 6 февраля в пятиэтажном здании на улице Сердича.

Удар взрывной волны почувствовали все жители дома. 42 человека были эвакуированы. В подъезде полностью выбиты стекла, в некоторых квартирах — двери. Разрушена межкомнатная стена.

Пострадавший сейчас в больнице. По словам соседей, молодой человек употреблял наркотики. И, согласно предварительной версии, перерезал шланг газовой плиты. Квартира наполнилась газом, поле чего и произошел взрыв.

Это не первый инцидент в этой квартире. Как рассказали соседи, в ноябре прошлого года ее хозяин устроил пожар — тогда тоже обошлось без жертв. Пострадавшим от взрыва газа жильцам сделают ремонт за счет городского бюджета. Необходимости в отселении нет, однако всем дана возможность переехать во временное жилье.

Руслан Лихоманов, исполняющий обязанности начальника Минского городского управления МЧС:

Как показали результаты исследования, которые проводили специалисты «Белжилпроекта», несущие конструкции здания не повреждены. Как следствие, угрозы проживания жильцам из других квартир эта ситуация не представляет.