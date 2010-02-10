По факту взрыва бытового газа в Минске возбуждено уголовное дело

В качестве подозреваемого проходит молодой человек, в квартире которого и произошел взрыв.

Напомним, бытовой газ взорвался в одной из пятиэтажек Фрунзенского района столицы. По словам соседей, хозяин квартиры, употреблял наркотики.

По предварительной версии следствия, он перерезал шланг газовой плиты. В подъезде полностью выбило окна и несколько дверей, обрушились некоторые межкомнатные перекрытия.

В момент ЧП почти все жильцы были дома. Чудом никто не пострадал. Хозяин квартиры сейчас в больнице, куда был доставлен в состоянии алкогольного опьянения. Допрос подозреваемого еще не проводился, а потому мотивы его действий, окончательно не ясны.

Ущерб от взрыва составил 63 миллиона рублей. Ремонт пострадавшим жильцам сделают за счет городского бюджета.