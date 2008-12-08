По факту пожара на территории хранения вторсырья в Могилеве возбуждено уголовное дело

Сейчас районная прокуратура выясняет, кому принадлежит территория, где произошел пожар, и кто отвечал здесь за порядок. Напомним, пожар возник около 10 утра 5 декабря на территории открытого хранения резиносодержащих отходов и покрышек вблизи Регенератного завода. Пламя охватило площадь в тысячу квадратных метров, его тушили целый день свыше 100 сотрудников МЧС, была задействована различная техника. Пожар ликвидировали к 10 вечера, но спасатели несли дежурство на месте происшествия и 6 декабря. Областная природоохранная инспекция сейчас определяет ущерб, который нанесен природе в результате горения резины.