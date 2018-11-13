По факту обрушения в ТРЦ «Арена Сити» возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту обрушения в торговом-развлекательном центре «Арена Сити» возбуждено уголовное дело.
По информации Следственного комитета, обрушение гипсокартонной конструкции произошло днем двенадцатого ноября. Предварительной причиной называют обрыв крепления конструкции.
В результате происшествия пострадал один человек.
Что говорили очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска (здесь подробнее).
Возбуждено уголовное дело. Следователи изымают проектную, техническую и строительную документацию, допрашивают работников ТРЦ. Назначен ряд экспертиз.
Окончательная правовая оценка действиям лиц, которые были отвественны за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ, будет дана по результатам расследования.