По факту обрушения в ТРЦ «Арена Сити» возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту обрушения в торговом-развлекательном центре «Арена Сити» возбуждено уголовное дело.

В результате происшествия пострадал один человек.

Что говорили очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска (здесь подробнее).

Возбуждено уголовное дело. Следователи изымают проектную, техническую и строительную документацию, допрашивают работников ТРЦ. Назначен ряд экспертиз.

Окончательная правовая оценка действиям лиц, которые были отвественны за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ, будет дана по результатам расследования.