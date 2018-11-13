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По факту обрушения в ТРЦ «Арена Сити» возбуждено уголовное дело

13 ноября 2018 08:01
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Новости Беларуси. По факту обрушения в торговом-развлекательном центре «Арена Сити» возбуждено уголовное дело.  

По информации Следственного комитета, обрушение гипсокартонной конструкции произошло днем двенадцатого ноября. Предварительной причиной называют обрыв крепления конструкции.

По факту обрушения в ТРЦ «Арена Сити» возбуждено уголовное дело-1

Фото: СК

В результате происшествия пострадал один человек.

Что говорили очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска (здесь подробнее).

Возбуждено уголовное дело. Следователи изымают проектную, техническую и строительную документацию, допрашивают работников ТРЦ. Назначен ряд экспертиз.

Окончательная правовая оценка действиям лиц, которые были отвественны за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ, будет дана по результатам расследования. 

# Несчастный случай # происшествия

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