По факту обнаружения в Гродненской области восьми авиационных пушек проводится проверка

Накануне, в лесу под Лидой белорусские контрразведчики обнаружили восемь авиационных пушек. В земле они пролежали около 20 лет. Вероятно, что артиллерию закопали в начале 90-х, во время вывода с аэродрома Лиды авиационных частей в Россию.

Определить происхождение опасных находок оказалось не сложно. А вот кто, а главное, зачем припрятал вооружения в землю – еще предстоит выяснить. Буквально в нескольких километрах отсюда – под Лидой находится один из старейших военных аэродромов. В советское время здесь базировалась авиационная часть. В начале 90-х Союз распался, летчиков вместе с самолетами перевели в Россию, а вот часть арсенала, похоже, осталась. Сейчас авиационные пушки исследуют белорусские эксперты. Специальная баллистическая экспертиза установит, могут ли они стрелять.

Павел Траулько, сотрудник управления военной контразведки КГБ Республики Беларусь:

– По данному факту проводится проверка. Найденное авиационное вооружение направлено на баллистическую экспертизу. Напоминаю, что добровольная выдача средств поражения, в соответствии с законодательством, освобождает граждан от уголовной ответственности. В ином случае, их ждет лишение свободы на срок до шести лет.

Такая находка – далеко не первая. В августе прошлого года во дворе одного из жителей Витебской области были обнаружены сразу восемь авиационных пулеметов и две авиационные пушки, применяемые на боевых вертолетах. Выяснилось, что средства поражения были на вооружении авиационной воинской части, кстати, тоже выведенной в Россию Сельчанин нашел их вблизи бывшего военного аэродрома и спрятал, чтобы добро не пропало.



Кстати, тогда баллистическая экспертиза признала находки не пригодными для стрельбы. И только благодаря этому запасливому сельскому жителю удалось избежать уголовной ответственности. Чем, а главное, для кого, закончится история на этот раз – пока не понятно.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область.