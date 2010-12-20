По факту массовых беспорядков в Минске возбуждено уголовное дело – наказание: лишение свободы на 15 лет

По действиям участников несанкционированной акции в центре Минска возбуждено уголовное дело. Об это заявил Министр внутренних дел Анатолий Кулешов. Как он отметил, создана следственно-оперативная группа КГБ и МВД.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы находимся как раз на том месте, где несколько часов назад бесчинствовала толпа, которая преследовала эгоистические цели, толпа, которая была неуправляема, сметала все на своем пути, крошила, била, ломала, оказывала сопротивление законным представителям власти. Мы находимся сейчас на таком месте, которое похоже на Куликово поле после битвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РБ (массовые беспорядки, наказание предусматривает лишение свободы на 15 лет).

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Эта бесчинствующая толпа пришла не по своей воле. Она пришла по зову тех кандидатов в Президенты, которые сюда призвали. Безусловно, эти кандидаты в Президенты, используя инструмент толпы, преследовали свои цели. Цель одна: дестабилизировать обстановку в стране, нарушить спокойствие, нарушить общественную безопасность, которая укреплялась на протяжении последних 15 лет. Но это им не удалось.

Сегодня мы задержали достаточное количество участников этой организованной толпы и будем давать оценку каждому: и организаторам, и участникам.

Как они себя по-варварски вели, как они не чувствовали, что перед ними люди, правоохранители, думали, что закон писан не для них. У меня сегодня пострадали боле 30 сотрудников милиции, доставлены в различные медицинские учреждения с различной степенью тяжести телесными повреждениями: начиная от поломов ног, рук, перебитых носов, у некоторых сотрудников серьезные ЧМТ. Разбиты четыре видеокамеры, одна видеокамера похищена этими лицами. Я убежден, что каждому воздастся по заслугам. Никто не останется безнаказанным. Зло должно быть наказуемым. И мы их до этого мероприятия всех предупреждали. Не вняли призывам, пусть отвечают сейчас по закону.

Об этом министр внутренних дел Беларуси заявил в эфире телеканала «Столичное телевидение».