По факту массового падежа птицы в "Особино" возбуждено уголовное дело

По факту массового падежа птицы на птицефабрике "Особино" возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность" Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас прокуратура Гомельской области и Белгосветнадзор выясняют, чем накормили 75 тысяч кур, которые умерли на этой птицефабрике.Наиболее вероятная версия гибели пернатых - токсичный комбикорм. Был ли он таковым на самом деле, выяснится при экспертизе. На основании вскрытия тушек погибших кур и проведенных лабораторных исследований версии об инфекции, в том числе и птичьем гриппе, уже исключены. Сейчас часть павшей птицы отправлена на утилизацию, часть - захоронена. А выжившая птица переправлена на другие фабрики для убоя и отправки в торговую сеть.