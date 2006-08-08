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По факту массового падежа птицы в "Особино" возбуждено уголовное дело

08 августа 2006 12:07
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По факту массового падежа птицы на птицефабрике "Особино" возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность" Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас прокуратура Гомельской области и Белгосветнадзор выясняют, чем накормили 75 тысяч кур, которые умерли на этой птицефабрике.Наиболее вероятная версия гибели пернатых - токсичный комбикорм. Был ли он таковым на самом деле, выяснится при экспертизе. На основании вскрытия тушек погибших кур и проведенных лабораторных исследований версии об инфекции, в том числе и птичьем гриппе, уже исключены. Сейчас часть павшей птицы отправлена на утилизацию, часть - захоронена. А выжившая птица переправлена на другие фабрики для убоя и отправки в торговую сеть.
# происшествия # Птицы

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