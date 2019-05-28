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По факту ложного минирования здания Нацбанка возбуждено уголовное дело

28 мая 2019 12:24
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Новости Беларуси. По факту сообщения о ложном минировании здания Национального банка в Минске возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает Следственный комитет, днем 28 мая на электронную почту Нацбанка поступило сообщение от неизвестного с информацией о том, что здание заминировано (читать далее).  

На место выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.

Завершился осмотр места происшествия – взрывные устройства не были обнаружены.  

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.  

Продолжается проведение неотложных следственных действий.  

# Лжеминирование # происшествия

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