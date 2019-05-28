По факту ложного минирования здания Нацбанка возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту сообщения о ложном минировании здания Национального банка в Минске возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет, днем 28 мая на электронную почту Нацбанка поступило сообщение от неизвестного с информацией о том, что здание заминировано (читать далее).

На место выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.

Завершился осмотр места происшествия – взрывные устройства не были обнаружены.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Продолжается проведение неотложных следственных действий.