По факту ложного минирования здания Нацбанка возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту сообщения о ложном минировании здания Национального банка в Минске возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Следственный комитет, днем 28 мая на электронную почту Нацбанка поступило сообщение от неизвестного с информацией о том, что здание заминировано (читать далее).
На место выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.
Завершился осмотр места происшествия – взрывные устройства не были обнаружены.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.
Продолжается проведение неотложных следственных действий.