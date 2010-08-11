Площадь пожаров в России за сутки сократилась почти вдвое

Ситуация в России улучшилась. Площадь пожаров за сутки сократилась почти вдвое.

Удалось потушить очаги в Саратовской, Самарской, Ярославской, Тульской, Пензенской и Нижегородской областях. Пока сложно в Рязанской области и в Подмосковье.

В столичном регионе началось также затопление торфяников. Воду берут из Оки.

Тем временем, жители российской столицы сегодня впервые за долгое время могли дышать свежим воздухом. Дым практически рассеялся и не чувствуется запах гари.

Белорусские спасатели работают в две смены круглые сутки. Сводный отряд МЧС сдерживает распространение огня на подступах к трем деревням в Рязанской области. Ситуация осложняется усилением ветра.