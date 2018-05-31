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Площадь пожара – 2 гектара. На полигоне бытовых отходов в Борисове произошло возгорание

31 мая 2018 12:20
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Новости Беларуси. Пожар на полигоне в Борисове тушили несколько часов.

Об этом сообщает МЧС. Инцидент произошел вечером 30 мая. Загорелся мусор на полигоне бытовых отходов.

По приезду сотрудников МЧС на место ЧП площадь пожара составляла 2 га. Общая площадь полигона – 24 га.

Спасатели и сотрудники предприятия работали на месте происшествия более пяти часов. На ликвидации возгорания были задействованы более 30 человек – 23 сотрудника МЧС, 9 сотрудников предприятия. Также были использованы 13 единиц техники.

Возгорание было ликвидировано поздно ночью. Причина произошедшего устанавливается.

Одной из рассматриваемых причин является неосторожное обращение с огнем.

Никто не пострадал.

Накануне крупный пожар произошёл на предприятии в Минске‍.

Загорелся утеплитель – здесь подробнее.

# Пожар # происшествия

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