Площадь пожара – 2 гектара. На полигоне бытовых отходов в Борисове произошло возгорание

Новости Беларуси. Пожар на полигоне в Борисове тушили несколько часов.
Об этом сообщает МЧС. Инцидент произошел вечером 30 мая. Загорелся мусор на полигоне бытовых отходов.
По приезду сотрудников МЧС на место ЧП площадь пожара составляла 2 га. Общая площадь полигона – 24 га.
Спасатели и сотрудники предприятия работали на месте происшествия более пяти часов. На ликвидации возгорания были задействованы более 30 человек – 23 сотрудника МЧС, 9 сотрудников предприятия. Также были использованы 13 единиц техники.
Возгорание было ликвидировано поздно ночью. Причина произошедшего устанавливается.
Одной из рассматриваемых причин является неосторожное обращение с огнем.
Никто не пострадал.
Накануне крупный пожар произошёл на предприятии в Минске.
Загорелся утеплитель – здесь подробнее.