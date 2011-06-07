Прямой эфир

Площадь лесных пожаров в штате Аризона за сутки выросла на 16 тысяч гектаров

07 июня 2011 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В американском штате Аризона пожарным не удается локализовать крупный лесной пожар. Огонь уже вплотную приблизился к границам штата Нью-Мексико.

Распространению огня очень способствует сухая жаркая погода и сильный ветер. На борьбу брошено почти 2,5 тысячи спасателей. В ликвидации стихии задействована спецтехника и вертолеты. Из-за сильного задымления видимость на крупных автомагистралях на данном участке приближается к нулю. Некоторые трассы закрыты.

Из опасной зоны эвакуировано более трех тысяч человек. Власти штата уже обратились в Вашингтон за федеральной помощью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
07 июня 2011 13:53

Утечка ядовитых химикатов оставила без питьевой воды 500 тысяч жителей Китая

07 июня 2011 11:28

Чилийский вулкан Пуйеуэ парализовал авиасообщение в Южной Америке

07 июня 2011 11:04

В Брестском, Дрогичинском и Пинском районах объявлен высший класс пожароопасности