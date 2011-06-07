Площадь лесных пожаров в штате Аризона за сутки выросла на 16 тысяч гектаров

В американском штате Аризона пожарным не удается локализовать крупный лесной пожар. Огонь уже вплотную приблизился к границам штата Нью-Мексико.

Распространению огня очень способствует сухая жаркая погода и сильный ветер. На борьбу брошено почти 2,5 тысячи спасателей. В ликвидации стихии задействована спецтехника и вертолеты. Из-за сильного задымления видимость на крупных автомагистралях на данном участке приближается к нулю. Некоторые трассы закрыты.

Из опасной зоны эвакуировано более трех тысяч человек. Власти штата уже обратились в Вашингтон за федеральной помощью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».