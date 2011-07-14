Плантация дикорастущей конопли, крупнейшая в 2011 году, уничтожена в Брестской области

Растения обнаружили в ходе спецоперации «Мак». Они занимали участок площадью в полтора гектара.
Всего с начала июня в регионе уничтожено около 30 тонн наркосодержащих растений, в том числе свыше 18 тонн мака и более 9 тонн конопли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Виталий Зырко, заместитель начальника Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Брестского облисполкома:
Признаков культивации или посева не обнаружено. Эта конопля была дикорастущей, и она уничтожена.
Если лицо целенаправленно изготавливает коноплю или мак, чтобы сбывать наркотики, то его действия классифицируются Уголовным кодексом по ст. 329.