Плантация дикорастущей конопли, крупнейшая в 2011 году, уничтожена в Брестской области

Самая крупная с начала 2011 года плантация конопли — более 4 тысяч тонн — уничтожена в Брестской области.

Растения обнаружили в ходе спецоперации «Мак». Они занимали участок площадью в полтора гектара.

Всего с начала июня в регионе уничтожено около 30 тонн наркосодержащих растений, в том числе свыше 18 тонн мака и более 9 тонн конопли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Зырко, заместитель начальника Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Брестского облисполкома:

Признаков культивации или посева не обнаружено. Эта конопля была дикорастущей, и она уничтожена.

Если лицо целенаправленно изготавливает коноплю или мак, чтобы сбывать наркотики, то его действия классифицируются Уголовным кодексом по ст. 329.