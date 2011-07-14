Прямой эфир

Плантация дикорастущей конопли, крупнейшая в 2011 году, уничтожена в Брестской области

14 июля 2011 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Самая крупная с начала 2011 года плантация конопли — более 4 тысяч тонн — уничтожена в Брестской области.

Растения обнаружили в ходе спецоперации «Мак». Они занимали участок площадью в полтора гектара.

Всего с начала июня в регионе уничтожено около 30 тонн наркосодержащих растений, в том числе свыше 18 тонн мака и более 9 тонн конопли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Зырко, заместитель начальника Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Брестского облисполкома:
Признаков культивации или посева не обнаружено. Эта конопля была дикорастущей, и она уничтожена.
Если лицо целенаправленно изготавливает коноплю или мак, чтобы сбывать наркотики, то его действия классифицируются Уголовным кодексом по ст. 329.

Фото. Конопля

Фото. Конопля

Фото. Конопля

Фото. Конопля

Фото. Конопля

Фото. Конопля

Фото. Конопля

Фото. Конопля

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
14 июля 2011 14:33

Ладутько рассказал, как выплачивается матпомощь пострадавшим от теракта 11 апреля

14 июля 2011 14:31

После крушения «Булгарии» заведены уголовные дела на капитанов судов, которые не оказали помощи тонущему кораблю

14 июля 2011 11:27

В китайской провинции Фундян при обрушении моста туристический автобус упал в пропасть