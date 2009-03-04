Питбультерьер едва не загрыз собственных хозяев

Трагедия случилась в пригороде Витебска. С многочисленными укусами муж и жена были доставлены в больницу. Чтобы спасти семью от разъяренного питомца, понадобилась помощь спасателей и милиции. До трагедии питбультерьер жил у Сергея всего две недели. Его подобрали на улице. Назвали Лорманом и пытались воспитывать. По свидетельствам соседей – на пьяную голову.



Женщине удалось вырваться в буквальном смысле из пасти смерти и спрятаться у соседей. Мужчина заперся в квартире. Пес же под дверью не унимался. С ним не могли справиться ни милиция, ни пожарные. Разъяренный питбуль устроил настоящую осаду под дверью. Израненного хозяина пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС. К этому времени мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться. Скорая помощь доставила пострадавших в областную больницу. Многочисленные укусы будут заживать долго. Да и от шока пациенты не скоро оправятся.



Питбультерьер - бойцовая порода. При правильном воспитании может стать надежным охранником и верным другом. В противном случае охрана понадобится хозяевам. Под давлением испуганных соседей на следующий день после трагедии питбуля умертвили.