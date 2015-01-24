Пинск: 20-летний парень умер после употребления спайса

Новости Беларуси. Тело молодого человека обнаружили в подъезде жилого дома в микрорайоне Луги.

В ходе проверки следователи установили, что в подъезде, где было обнаружено тело мужчины, проживает его знакомый, к которому накануне и заходил молодой человек вместе с двумя друзьями. Для пришедших гостей 18-летний юноша изготовил курительную смесь. В результате употребления спайса молодые люди потеряли сознание.

Очнувшись, двое парни обнаружили, что их друг умер.

В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено два уголовных дела: по ч.3 ст.328 (сбыт особо опасного психотропного вещества) и ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности). Он уже заключен под стражу.

За прошлый год в стране выявлено более тысячи случаев передозировки наркотическими веществами. Цифры ужасают.

В Гомеле минувшим летом употребление спайса привело к трагедии. Вечером 21 июля молодые люди решили повеселиться, приобрели курительную смесь и... одному из парней в прямом смысле вырезали глаза. В Гродно: 22-летний парень умер за рулем автомобиля от передозировки.

В декабре прошлого года мы рассказывали истории молодых людей, которые поддались искушению. Анатолий, наркоман со стажем не скрывает, свой организм он бомбардировал разными химическими агентами.

Не так давно в его наркоменю появилось, на первый взгляд, легкое дурманящее снадобье – курительная смесь. «Меняется лицо, внешность. Меняется настолько, что создается впечатление, что человек из гроба встал, его одели в куртку, шапку и выпустили на улицу», – признается мужчина. «Спайсы» и «миксы» – от этих курительных смесей «улетают». А некоторые могут даже и не вернуться. К чему может привести употребление курительных смесей – смотрите видео.