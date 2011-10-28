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Пилот посадил самолет с отказавшим передним шасси и спас 113 жизней

28 октября 2011 11:32
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Огромный лайнер пилот Хушанг Шахбази сажал, используя только задние колеса, и, несмотря на всю опасность, выполнил посадку с ювелирной точностью. Никто из находившихся на борту и на земле людей не пострадал.

При заходе на посадку в тегеранский аэропорт имени Имама Хомейни у лайнера не вышла стойка переднего шасси. Летчики приняли решение уйти на запасной аэродром Мехрабат, где их уже ожидали экстренные службы. Пилот сумел благополучно посадить самолет, удерживая равновесие всего на двух колесах, что позволило избежать соприкосновения с землей, ведь случись это, лайнер бы неминуемо загорелся, чтобы привело бы к гибели людей.

Инцидент произошел 18 октября с летевшим из московского аэропорта «Шереметьево» самолетом Boeing-727 государственной компании IranAir. На борту лайнера находились 94 пассажира и 19 членов экипажа, сообщает www.ctv.by.

# происшествия # Видеофакт

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