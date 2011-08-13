Пикет с призывом объективно расследовать смерть польского политика Анджея Леппера в Гродно

К всестороннему и объективному расследованию смерти известного польского политика Анджея Леппера призывают белорусы.

Сегодня в Гродно прошел пикет у Генерального консульства Республики Польша.

Десятки молодых людей и членов общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» зажгли поминальные лампады. Собравшиеся держали плакаты с призывом проведения более тщательного расследования трагедии. Также было подготовлено обращение к генеральному консулу Польши в Гродно со словами соболезнования родным и всему польскому народу. Однако к собравшимся никто из дипломатов так и не вышел.

Напомним, Анджей Леппер, участник четырех президентских компаний, лидер партии «Самооборона», на прошлой неделе был найден мертвым в своем офисе. Невыясненные обстоятельства смерти политика продолжают вызывать вопросы как в самой Польше, так и за ее пределами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения общественного объединения «Союз поляков на Беларуси»:

В республике Польша помер наш друг и приятель Анджей Леппер. Смерть эта очень загадочная, поэтому мы молодежь и Союз поляков на Беларуси просим разобраться конкретно и беспристрастно, не замалчивать эту смерть.

Виктор Богдан, заместитель председателя общественного объединения «Союз поляков на Беларуси»:

Он был большим поляком, большим человеком и просто хорошим человеком. К сожалению, у нас не хотят даже письмо взять, принять на имя генерального консульства, в котором выражена наши жаль и соболезнование родным и близким.

Обстоятельства смерти польского политика Анджея Леппера вызывают больше вопросов, чем ответов