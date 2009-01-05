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Первые жертвы январских морозов зафиксированы в Гродненской области

05 января 2009 09:01
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Накануне температура воздуха здесь опустилась до двадцати. С признаками тяжелых обморожений в реанимации два человека. Еще около двадцати получили травмы. По прогнозам синоптиков морозы еще будут и к концу недели могут усилится.

Зафиксированы в выходные и жертвы подлёдного лова. Так, на водоемах Гомельской области погиб один рыбак, двоих удалось спасти. Трагический случай произошёл в Рогачевском районе на реке Друть. Местного жителя нашли вмерзшим в лед. Двум рыбакам на озере Вирвиха Калинковичского района повезло больше — их удалось вовремя обнаружить в заболоченной местности. С обморожениями различной степени тяжести их  доставили в местную больницу спасатели.
# происшествия

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