Первые жертвы январских морозов зафиксированы в Гродненской области

Накануне температура воздуха здесь опустилась до двадцати. С признаками тяжелых обморожений в реанимации два человека. Еще около двадцати получили травмы. По прогнозам синоптиков морозы еще будут и к концу недели могут усилится.



Зафиксированы в выходные и жертвы подлёдного лова. Так, на водоемах Гомельской области погиб один рыбак, двоих удалось спасти. Трагический случай произошёл в Рогачевском районе на реке Друть. Местного жителя нашли вмерзшим в лед. Двум рыбакам на озере Вирвиха Калинковичского района повезло больше — их удалось вовремя обнаружить в заболоченной местности. С обморожениями различной степени тяжести их доставили в местную больницу спасатели.