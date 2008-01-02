Белорусские спасатели бьют тревогу - любители зимней рыбалки выходят на перволедье, забывая о безопасности. За сутки произошло сразу 4 несчастных случая. Сейчас на озерах толщина ледяного покрова всего 8 сантиметров, на речках - и того меньше. Зима меняется на оттепель, оттепель на мороз и фактически для формирования крепкого льда нет условий.



В Минской области уже есть первые жертвы тонкого льда. А на Браславском озере в черте города погибли дети. Двое мальчиков решили покататься на льду, попали в глубокую промоину, и не смогли выбраться самостоятельно.