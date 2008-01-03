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Первые жертвы первых холодов

03 января 2008 19:20
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Столичные медики за минувшие сутки зафиксировали четыре случая переохлаждения. Пострадавшие от морозов есть и в других регионах. В Бресте мужчину доставали в областную больницу с обморожением второй степени. Видимо, он решил, что сорок градусов, принятые внутрь, вполне защитят от пятнадцати градусов снаружи.

В Минске медицинские сводки тоже не радуют. Четыре случая переохлаждения, гололедные травмы. В травматологическом отделении шестой больницы, например, только сегодня зарегистрировано более двухсот обращений. Двадцать четыре человека - госпитализированы.
# происшествия

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