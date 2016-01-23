Новости США. Первые последствия снежной бури в США: более 800 ДТП, свыше 130 тысяч человек без света. Погодная аномалия затронула практически все восточное побережье. Только за выходные в Вашингтоне может выпасть до одного метра осадков. Эта буря может стать самой мощной за последние десятилетия.

До понедельника в столице США прекращении работы транспорта. По всей стране отменены более 7,5 тысяч авиарейсов. По прогнозам Национальной метеорологической службы, ущерб от снегопада может составить миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.