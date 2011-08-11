Первые осужденные за беспорядки в Лондоне получили тюремные сроки до 6 месяцев

Лондонская полиция проводит облавы и обыски в домах предполагаемых участников погромов. Всего в списке задержанных – более тысячи дебоширов. Но полиция обещает новые аресты по мере того, как хулиганов и мародеров будут вычислять по записям камер видеонаблюдения.

Премьер-министр Великобритании заявил, что для наведения порядка на улицах может быть задействована армия.

Минувшая ночь на Туманном Альбионе прошла относительно спокойно – впервые с начала ночных беспорядков. Пострадавшие от погромов районы Лондона и других городов начинают возвращаться к мирной жизни. Однако на улицах пока остаются усиленные наряды полиции. Только Лондон патрулируют 16 тысяч стражей порядка. В Бирмингеме вместе с полицией покой на улицах охраняют представители различных общин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А накануне жители города собрались, чтобы почтить память 3 молодых людей, которые погибли, пытаясь защитить свой район от погромщиков.