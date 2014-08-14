Новости Украины. Первые итоги международного расследования крушения «Боинга» в Украине обнародуют в первую неделю сентября. О публикации предварительного отчета сообщил Нидерландский совет по безопасности. Отмечается, что в отчете будет содержаться информация из различных источников: данных «черных ящиков», переговоров диспетчерской службы, показаний радиолокационных станций и спутниковых снимков.

Тем временем мощному артиллерийскому обстрелу этой ночью подвергся Донецк. 13 августа под плотным огнем оказался промышленный город Енакиево. Снаряды попали на территорию химического завода. Чтобы не допустить техногенной катастрофы было остановлено основное производство металлургического предприятия, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.