Первую в этом году группу нелегалов-афганцев задержали гродненские пограничники

Четверо граждан Афганистана пытались попасть на территорию Литвы. В 500 метрах от линии границы их задержал дежурный наряд.

Через несколько часов выявили и организатора незаконной переправки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

Проводится разбирательство. После этого четверых граждан Афганистана ждет депортация. В отношении организатора незаконной переправки людей через границу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 371 прим. 1 ч. 1, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.