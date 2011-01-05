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Первую в этом году группу нелегалов-афганцев задержали гродненские пограничники

05 января 2011 08:02
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Четверо граждан Афганистана пытались попасть на территорию Литвы. В 500 метрах от линии границы их задержал дежурный наряд.

Через несколько часов выявили и организатора незаконной переправки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:
Проводится разбирательство. После этого четверых граждан Афганистана ждет депортация. В отношении организатора незаконной переправки людей через границу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 371 прим. 1 ч. 1, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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