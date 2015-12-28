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Первая линия минского метро стояла 16 минут в час пик: комментарии минчан

28 декабря 2015 10:30
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Новости Беларуси. Сегодня, 28 декабря, около 9 часов утра в Минске остановилась первая линия метро. Задержка в движении составила 16 минут, пассажирам советовали воспользоваться наземным транспортом.

Причиной стала техническая неисправность состава на станции «Площадь Якуба Коласа». В настоящее время метро восстановило работу. ЧП произошло в час пик, из-за чего многие жители столицы опоздали на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минчане:
Еще в тоннеле стояли минут 10. Переполненные два автобуса я пропустил. Все никак не могу доехать до вокзала.

Есть определенные неудобства. Мы опоздали на электричку, мы на дачу собирались.

В метро не получилось, пришлось ехать наземным транспортом. Погода хорошая, можно и подождать.

# происшествия # Минское метро

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