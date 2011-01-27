Перуанские полицейские задержали беспризорного пингвина

Ломать голову над тем, какое имя придумать для колоритного визитера, пришлось на днях сотрудникам одного из перуанских полицейских участков.

Дело в том, что во время рутинного обхода тамошние патрульные задержали беспризорного пингвина. Впрочем, доставленный в отделение пришелец не стеснялся, принял из рук стражей порядка пищу и с комфортом разместился в ближайшем фонтане.

Теперь, пока эксперты определяют, как нелетающая птица появилась в десятках миль от мест своего привычного обитания, пингвин, названный, кстати, Томасом, работает талисманом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Карлос Яапен, ветеринар:

Вообще-то пингвины Гумбольта живут колониями на островах, достаточно далеко отсюда. Но теперь в море частенько случаются перебои с привычной для них пищей, и молодые особи уходят на поиски еды. Правда, в такие дали они еще, кажется, никогда не забирались.