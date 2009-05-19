Перестрелка в Гарвардском университете (ФОТО)

Один человек пострадал в результате стрельбы, произошедшей около часу ночи вторника по минскому времени в одном из кампусов Гарвардского университета в США.

Как рассказали полицейским гарвардские студенты, выстрелы на территории кампуса Керклэнд раздались около пяти часов вечера по местному времени. В это же время студент Джаред Спрейг обнаружил по дороге в спортзал раненого молодого человека – афроамериканца.



Раненый был доставлен в одну из больниц Бостона. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Личность раненого пока не установлена.

Неизвестно также, является ли он студентом Гарвардского университета. В данный момент ведутся поиски стрелявших, которых, по свидетельствам очевидцев, было от двух до трех человек.