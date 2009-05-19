Прямой эфир

Перестрелка в Гарвардском университете (ФОТО)

19 мая 2009 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Один человек пострадал в результате стрельбы, произошедшей около часу ночи вторника по минскому времени в одном из кампусов Гарвардского университета в США.

Как рассказали полицейским гарвардские студенты, выстрелы на территории кампуса Керклэнд раздались около пяти часов вечера по местному времени. В это же время студент Джаред Спрейг обнаружил по дороге в спортзал раненого молодого человека – афроамериканца.

Раненый был доставлен в одну из больниц Бостона. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Личность раненого пока не установлена.

Неизвестно также, является ли он студентом Гарвардского университета. В данный момент ведутся поиски стрелявших, которых, по свидетельствам очевидцев, было от двух до трех человек.

Перестрелка в Гарвардском университете

Перестрелка в Гарвардском университете

Перестрелка в Гарвардском университете

Перестрелка в Гарвардском университете

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
18 мая 2009 16:50

В Гродненской области собаки пытались загрызть шестилетнюю девочку

18 мая 2009 16:31

В Речице без телефонной связи остались более пяти тысяч абонентов

18 мая 2009 13:47

Горит здание Европейской комиссии в Брюсселе! (ФОТО)