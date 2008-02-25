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Перестрелка в центре столицы

25 февраля 2008 18:39
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По подозрению в покушении на убийство разыскивается ранее судимый минчанин.

В ночь с 22 на 23 февраля в баре гостиницы "Планета" он открыл стрельбу. В результате один человек получил ранения. По информации милиции, пострадавший и злоумышленник были  знакомы. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая, по всей видимости, и стала причиной происшествия. Потерпевший доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома сообщает: "В баре они распивали спиртное, по информации, которые мы получаем от свидетелей, мы можем предположить что и в бар они пришли в состоянии алкогольного опьянения. Были несколько локальных ссор, в ходе одной из них мужчина достал некое огнестрельное оружие, сейчас мы пока не можем с точностью сказать, что это было такое, и произвел несколько выстрелов в другого мужчину."

# происшествия

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