Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты

Новости Беларуси. В Минске и Витебске задержаны нелегальные продавцы средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице с поличным попался 43-летний иностранец. Он планировал нелегально реализовать 260 респираторов. По данным оперативников, мужчина приобрёл их несколько месяцев назад в одном из торговых центров и сейчас выставил на продажу через интернет по завышенной цене.

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