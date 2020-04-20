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Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты

20 апреля 2020 07:51
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Новости Беларуси. В Минске и Витебске задержаны нелегальные продавцы средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В столице с поличным попался 43-летний иностранец. Он планировал нелегально реализовать 260 респираторов. По данным оперативников, мужчина приобрёл их несколько месяцев назад в одном из торговых центров и сейчас выставил на продажу через интернет по завышенной цене.  

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Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты -1

А в Витебске задержали 33-летнюю местную жительницу. Женщина приобрела медицинские перчатки на одной из торговых интернет-площадок, там же потом и продавала, но уже с наценкой. В ее квартире было обнаружено около тысячи единиц медицинской продукции.  

За незаконную предпринимательскую деятельность нарушителям грозит штраф – до 2700 рублей.  

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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