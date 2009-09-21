Перепланировка квартиры закончилась для минчанина травмами

Житель квартиры делал перепланировку и хотел убрать стену, разделявшую ванную комнату и туалет. Во время обрезания арматуры стены углошлифовальной машиной (болгаркой) фрагмент стены рухнул и придавил мужчине руку. Самостоятельно он освободиться не смог.
Сотрудники медицинской службы МЧС оказали пострадавшему первую помощь. Спасатели с помощью гидравлического инструмента приподняли стену и извлекли мужчину. С отрытым переломом правой руки и повреждением артерии он госпитализирован, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.