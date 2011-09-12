Перед пожаром в музее в Дудутках играли свадьбу

Во время пожара, случившегося накануне, в музее старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» сгорела самая ценная часть комплекса — левая часть основного здания, где находились экспонаты, собранные за годы экспедиций.

Причина пожара сейчас выясняется. Стало известно, что накануне происшествиях в помещениях музея играли свадьбу. «Однако в здании, где находилась этнографическая галерея, не должно было находиться людей, поэтому не ясно, что могло стать причиной пожара», — рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель правления общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

Пожар возник в здании площадью около 600 кв.м, где находилась этнографическая галерея. В огне сгорели уникальные фотографии, старинные пианино, полотна, редкие вещи, связанные с жизнью польского дворянского рода Ельских. Представителям комплекса, возможно, придется обратиться к другим музеям с просьбой поделиться экспонатами. Если не удастся восстановить научную часть, «Дудутки» могут существенно потерять свою ценность как музей, сообщает www.ctv.by .