Пенсионерка убила сожителя, затолкав ему в рот пульт от телевизора

Новости России. Убийство произошло в Перми. 59-летняя женщина и ее 46-летний сожитель в процессе распития спиртных напитков повздорили. Женщина схватила пульт от телевизора и затолкала его в рот мужчины.

Следственное управление СК по региону:

По подозрению в совершении убийства задержана 59-летняя сожительница погибшего. По версии следствия, в ночь на 13 марта после совместного распития спиртного подозреваемая во время ссоры на почве личных неприязненных отношений взяла со стола пульт дистанционного управления телевизором и с силой затолкала его в рот потерпевшего, в результате чего наступила его смерть.

Женщина задержана. Предъявлено обвинение по 105-й статье УК РФ (убийство).

Напомним, недавно в Беларуси за зверское убийство жены Анны Сердечкиной бывшего мужа приговорили к 15 годам лишения свободы и выплате Br110 млн. Подробности жестокого преступления повергают в шок. Смотрите видео.