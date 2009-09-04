Пенсионерка сожгла колхозный дом

В Витебске убийца пришел за медалями

54–летний витебчанин Владимир Пуденков, судимый ранее за хулиганство, кражи, разбой и убийство, работавший когда–то крановщиком и слесарем, после развода с женой фактически превратился в бомжа. Иногда ездил на заработки в Санкт–Петербург.