Пенсионерка сожгла колхозный дом

«Родные — далеко, друзей нет, заело одиночество», — в первые часы после пожара жительница буда–кошелевской деревни Дуравичи жаловалась соседям, спасателям и милиционерам. 62–летняя пенсионерка призналась, что, сидя в доме, обложилась вещами, облила их соляркой и подожгла с единственной целью — уйти на тот свет. Но чем жарче становилось в помещении, тем меньше хотелось оставаться внутри. Потому и выбралась на улицу. А вот колхозный дом превратился в пепелище. Несколько лет назад этой переселенке из Рогачевского района предоставили его в качестве съемного жилья. С тех пор здесь и обитала. Согласно справке сельского Совета, пенсионерка нередко злоупотребляла алкоголем.
— По факту поджога возбуждено уголовное дело, — рассказал газете «СБ Беларусь сегодня» начальник следственного отделения Буда–Кошелевского РОВД Жанна Короткевич. — Женщина пока будет жить у знакомой пенсионерки. А далее суд определит степень ее виновности и меру наказания: ограничение или лишение свободы.