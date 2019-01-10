Пенсионерка пошла на похороны и заблудилась в лесу под Кобрином

Новости Беларуси. В Кобринском районе в лесу была найдена заблудившаяся пенсионерка.

По информации МЧС, сообщение о необходимости оказания помощи в поисках пропавшего человека в районе д. Болота сотрудники МЧС получили вечером девятого января.

Поиски пропавшего человека были организованы в районе двух близлежащих деревень. Родственники отметили, что 83-летняя пенсионерка пошла на похороны родственника и пропала. Связи с женщиной не было.

В поисках пенсионерки участвовали сотрудники МЧС, РОВД, волонтеры. Около трех часов ночи десятого января спасатели обнаружили женщину в лесном массиве. Ее осмотрели медики – пенсионерка отказалась от госпитализации.