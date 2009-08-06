Пенсионерка незаконно торговала золотом

В Барановичах Брестской области сотрудники по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями задержали местную жительницу.

Она незаконно торговала ювелирными украшениями без государственной маркировки. У женщины изъяли полкило золота и крупную сумму денег. Теперь «предприимчивой» пенсионерке грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

– По оперативной информации золотые изделия подозреваемая приобретала в Польше и Турции по 18-20 долларов США за грамм, а реализовывала по месту жительства почти в два раза дороже. Занималась противоправной деятельностью уже около года, – рассказала журналистам оперуполномоченный по особо важным делам ГУБКиЭП МВД Республики Беларусь Вероника ПОСМЕТЬЕВА.