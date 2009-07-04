Пенсионерка не далась без боя: она удерживала грабителя до приезда милиции

Пожилая москвичка в четверг помогла задержать уличного грабителя: она не отпустила свою сумочку даже после того, как упала на землю, и выиграла время до прибытия милиции.

Неизвестный напал на 76-летнюю женщину на автобусной остановке на Пятницком шоссе в московском Митино. Парня не смутил ни пенсионный возраст женщины, ни то, что вокруг много народа. Он схватил сумку и попытался ее вырвать из рук, но старушка оказалась не из робкого десятка: она изо всех сил удерживала свою сумку. Даже когда хулиган резко дернул за ручки сумки и женщина упала на землю, она не отпускала свою вещь.

Прохожие попытались задержать злоумышленника, но сделать это удалось лишь оказавшимся поблизости сотрудникам вневедомственной охраны. Подозреваемого доставили в ОВД района.

Женщина отделалась легкими ушибами и царапинами.

GZT.ru