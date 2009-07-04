Пенсионерка не далась без боя: она удерживала грабителя до приезда милиции

Неизвестный напал на 76-летнюю женщину на автобусной остановке на Пятницком шоссе в московском Митино. Парня не смутил ни пенсионный возраст женщины, ни то, что вокруг много народа. Он схватил сумку и попытался ее вырвать из рук, но старушка оказалась не из робкого десятка: она изо всех сил удерживала свою сумку. Даже когда хулиган резко дернул за ручки сумки и женщина упала на землю, она не отпускала свою вещь.
Прохожие попытались задержать злоумышленника, но сделать это удалось лишь оказавшимся поблизости сотрудникам вневедомственной охраны. Подозреваемого доставили в ОВД района.
Женщина отделалась легкими ушибами и царапинами.