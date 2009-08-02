Пенсионерка напала на девушку

23–летняя минчанка, садясь в свою машину возле строительного магазина на улице Минина, подверглась нападению пенсионерки.

Улучив момент, когда девушка открывала машину, нетрезвая 68-летняя дама попыталась вырвать у нее сумочку.

— Хозяйка машины подобного не ожидала, но ридикюль не выпустила, — уточнил некоторые детали необычного происшествия командир 3–й роты полка ППСМ Иван Орос, — вцепилась в него обеими руками.

За перетягиванием наблюдали прохожие, которые тут же вызвали милицию. Патруль прибыл через несколько минут. К тому моменту борьба завершилась. Потерпевшая, сжимая сумочку, сидела, запершись в автомобиле, а пенсионерка отдыхала после схватки на траве в близлежащем парке.

Обеих дам доставили в Октябрьское РУВД. Пока пожилая нарушительница находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка совершения грабежа», и ей в весьма почтенном возрасте, похоже, вскоре придется предстать перед судом, пишет «СБ. Беларусь сегодня».