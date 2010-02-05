Пенсионерка из «Серебрянки» пустила в дом цыганку с ребенком

78-летняя жительница «Серебрянки» не только обогрела и накормила смуглолицую женщину с ребенком, обратившихся к ней за помощью. Сердобольная бабушка еще и собой незваным гостям дала продукты и вещи.

В то время, пока хозяйка копалась в шкафу в поисках «гуманитартной помощи» для гостей, последние находились у нее за спиной. От цепкого взгляда цыганки не ускользнуло, где лежал сверток со сбережениями доброй женщины. Немного подождав, гостья попросила дать ей с собой еды. Хозяйка квартиры пошла на балкон за крупами. Когда возвратилась, увидела, что визитеры собираются уходить. Взяв простыню, полотенце, две наволочки и крупы они покинули квартиру.

На следующий день пенсионерка рассказала об этом соседке по лестничной площадке. Вот она-то и посоветовала ей проверить сохранность своих сбережений. К своему великому изумлению, денег (600.000 рублей) она не обнаружила!

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в милицию. Отделом дознания Ленинского РУВД возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Кража») УК Республики Беларусь, сообщает сайт ГУВД.