Пенсионера засосало Комсомольское озеро

Минчанина, застрявшего в иловых отложениях Комсомольского озера, спасли в минувшие выходные сотрудники МЧС. Здесь сейчас ведется реконструкция — воды нет, сплошная грязюка. В эту трясину и угодил прохожий.— Дело было после девяти часов вечера. Горожанин, вроде бы нетрезвый, гулял возле водоема недалеко от улицы Даумана. Непонятно, зачем он забрался на установленный парапет, но в один момент нога соскользнула и он сорвался вниз. Хоть и застрял неглубоко, однако самостоятельно выбраться на берег не мог. Позвонил с мобильного в МЧС.

Прибывшим на место спасателям понадобилось десять минут, чтобы вытащить застрявшего. Помощь медиков ему не понадобилась. Целым и невредимым пенсионер отправился домой, пишет «СБ-Беларусь сегодня».